Экс-генпрокурор Украины: Зеленский «правит по Пушкину»

Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что президент страны Владимир Зеленский «правит по Пушкину»: «царствуй, лежа на боку». По его словам, в это же время руководитель офиса главы государства Андрей Ермак обеспечивает украинскому лидеру победу, пишет «Цензор.нет».

Зеленский правит по Пушкину: «царствуй, лежа на боку». А господин Ермак организовывает ему победы — о чём ему регулярно докладывает, и Зеленский в это верит, — сказал Луценко.

Он подчеркнул, что президент должен встречаться не только с главой своего офиса, но и с множеством людей ежедневно. По словам экс-генпрокурора, логика Зеленского базируется на особенностях ведения переговоров в духе 1990-х годов, когда «через знакомых» можно было договориться.

Речь не идёт о том, что нужно выставить позицию; что нужно сформировать потенциал; нужно сесть за стол переговоров сильным. Нет, если есть знакомые, значит, мы дотрём. Вот эта детская логика сейчас правит, — заключил Луценко.

Ранее Луценко заявил, что в личной охране Зеленского числится 70 сотрудников, что в несколько раз превышает количество охранников экс-президента Украины Петра Порошенко.