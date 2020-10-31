Экс-десантник прыгнул с вертолёта в море без парашюта

https://static.news.ru/photo/24adf87e-1c67-11eb-8307-fa163e074e61_660.jpg Фото: Olga Sokolova/Global Look Press

Отставной десантник Джон Брим по прозвищу Летучая Рыба попытался установить мировой рекорд по прыжкам в воду без парашюта. Видеозапись прыжка попала в социальные сети.

Отмечается, что 34-летний экстремал покинул борт вертолёта и упал в пролив Солент в северной части Ла-Манша с высоты 40 метров. Из воды Брима достали сотрудники службы поддержки, наблюдавшей за прыжком.

WATCH: A former British paratrooper nicknamed the Flying Fishâ attempted to set a new world record by jumping into the sea from a helicopter without a parachute pic.twitter.com/t95lfI2LNv — Reuters (@Reuters) November 1, 2020

По словам аквалангистов, Брим неудачно «приводнился», но он лишь ненадолго потерял сознание. Экс-десантника направили в госпиталь «в качестве меры предосторожности».

Как писал NEWS.ru, в Книге Гиннесса из-за санкций не зарегистрировали рекорд, установленный холдингом «Технодинамика», который развернул в небе над Московской областью российский триколор площадью около пяти тысяч квадратных метров.