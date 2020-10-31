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Экс-десантник прыгнул с вертолёта в море без парашюта

20:07, 01 ноября 2020
Фото: Olga Sokolova/Global Look Press

Отставной десантник Джон Брим по прозвищу Летучая Рыба попытался установить мировой рекорд по прыжкам в воду без парашюта. Видеозапись прыжка попала в социальные сети.

Отмечается, что 34-летний экстремал покинул борт вертолёта и упал в пролив Солент в северной части Ла-Манша с высоты 40 метров. Из воды Брима достали сотрудники службы поддержки, наблюдавшей за прыжком.

По словам аквалангистов, Брим неудачно «приводнился», но он лишь ненадолго потерял сознание. Экс-десантника направили в госпиталь «в качестве меры предосторожности».

Как писал NEWS.ru, в Книге Гиннесса из-за санкций не зарегистрировали рекорд, установленный холдингом «Технодинамика», который развернул в небе над Московской областью российский триколор площадью около пяти тысяч квадратных метров.

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