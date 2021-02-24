В Международной ассоциации экономистов призвали ЕС перейти на «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/fe3f8554-63d8-11eb-ac86-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» может спасти Европу от карантина. Для этого нужно, чтобы политические амбиции европейских политиков не затмевали возможность спасти человеческие жизни и возродить экономику стран. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила член Международной ассоциации экономистов София Антиполис.

В конце января я находилась в Ницце. Там действовал комендантский час с 18:00, все новостные ленты были полны обсуждений возможного введения директивно третьего карантина. И это после двух уже прошедших, из-за которых экономика Франции упала на 8,3% ВВП за 2020 год. В стране существенно снизился потребительский спрос и доходы самозанятых катастрофически падают, несмотря на антикризисные меры правительства. Больницы были переполнены, отменялись многие плановые операции. У моих коллег — университетских профессоров — очереди на вакцинацию. Попасть на неё можно было лишь через три-четыре месяца, — рассказала Антиполис.

При этом во Франции замалчиваются успехи России в борьбе с коронавирусом, отмечает экономист. В СМИ не было информации о масштабной вакцинации россиян, снижении статистики по заражениям, об открытии школ, техникумов, университетов, а также публичных учреждений — театров, музеев, ресторанов и баров.

Каждый день замалчивание успехов вакцинации приводит не только к ухудшению экономики страны, но и к смертям. Россия может спасти Европу. Обращение к эффективной российской вакцине «Спутник V» спасёт жизни многих европейцев и экономику уставших от пандемии стран, — заявила член Международной ассоциации экономистов.

Как ранее писал NEWS.ru, в Донецкую народную республику доставлена первая партия российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Уточняется, что в первую очередь укол получат граждане из группы повышенного риска. Вакцинация, как и сам препарат, является бесплатной для всех. Желающие получить прививку могут это сделать при отсутствии противопоказаний, к которым относятся ОРВИ, высокая температура, а также ранее перенесённый COVID-19.