В Киеве возмутились зависимостью энергетики Украины от Путина

Экономист Алексей Кущ заявил, что украинцы должны быть готовы к «идеальному шторму» в энергетике в случае холодной зимы. В статье, опубликованной изданием «Главред», он объяснил это тем, что энергетическая стратегия Украины зависит от слов президента РФ Владимира Путина.

По мнению Куща, нынешняя модель отопительного сезона в стране плоха тем, что опирается на ожидания, будто с первого дня 2022 года Россия «бросится» выполнять свои обязательства по транзиту.

А если она сделает паузу в 10-20-30 дней, при этом исправно оплачивая несуществующий транзит, согласно подписанному контракту? — задался вопросом экономист.

Кущ уверен, что «Газпром» собирается «именно так и сделать».

Выходит, вся нынешняя энергетическая стратегия Украины основывается на словесных обещаниях президента соседней страны? — возмутился экономист.

Ранее стало известно, что у Киева есть план действий в случае, если транзит газа из РФ будет прекращён. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко. По его словам, в этом случае речь может идти об импорте газа со стороны Европы, однако других подробностей он не привёл.