Египет обвинил капитана судна Ever Given в блокировке Суэцкого канала

https://static.news.ru/photo/92d5bff4-90a1-11eb-9ed5-96000091f725_660.jpg Фото: Suez Canal Authority/dpa/Global Look Press

Ответственность за инцидент с перекрытием Суэцкого канала лежит на капитане контейнеровоза Ever Given. С таким заявлением выступил советник президента Египта по вопросам морских портов Мохаб Мамиш.

Египетские власти намерены требовать от владельцев Ever Given компенсации, заявил РИА Новости Мамиш. Он добавил, что в настоящее время навигация на канале возобновилась, на его разгрузку может потребоваться до четырёх дней.

Ранее стало известно, что контейнеровоз Ever Given, вновь перекрывший Суэцкий канал, удалось повторно сдвинуть с места. В настоящее время судно буксируют на север к озёрам. По информации источника агентства в администрации канала, там позже будет проведён его осмотр.

Суэцкий канал оказался полностью заблокирован 24 марта из-за того, что контейнеровоз Ever Given сел на мель. Он сбился с курса из-за ухудшения видимости и сильных порывов ветра. Корабль длиной 400 метров и шириной 59 метров направлялся из КНР в Роттердам. В результате инцидента были заблокированы 369 судов, в том числе 25 нефтеналивных танкеров.

Как сообщал NEWS.ru, лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о необходимости построить новый канал как альтернативу Суэцкому, который, по мнению депутата, продемонстрировал свою ненадёжность. Новый канал должен пролегать через Каспийское море из Персидского залива.