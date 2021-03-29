Египет обвинил капитана судна Ever Given в блокировке Суэцкого канала

Ответственность за инцидент с перекрытием Суэцкого канала лежит на капитане контейнеровоза Ever Given. С таким заявлением выступил советник президента Египта по вопросам морских портов Мохаб Мамиш.
Египетские власти намерены требовать от владельцев Ever Given компенсации,
Ранее стало известно, что контейнеровоз Ever Given, вновь перекрывший Суэцкий канал, удалось повторно сдвинуть с места. В настоящее время судно буксируют на север к озёрам. По информации источника агентства в администрации канала, там позже будет проведён его осмотр.
Суэцкий канал оказался полностью заблокирован 24 марта из-за того, что контейнеровоз Ever Given сел на мель. Он сбился с курса из-за ухудшения видимости и сильных порывов ветра. Корабль длиной 400 метров и шириной 59 метров направлялся из КНР в Роттердам. В результате инцидента были заблокированы 369 судов, в том числе 25 нефтеналивных танкеров.
Как сообщал NEWS.ru, лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о необходимости построить новый канал как альтернативу Суэцкому, который, по мнению депутата, продемонстрировал свою ненадёжность. Новый канал должен пролегать через Каспийское море из Персидского залива.