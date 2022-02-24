Джонсон не исключил отключение России от SWIFT

Великобритания вводит санкции против России на фоне спецоперации российских военных на Украине. Лондон замораживает все активы банка ВТБ, а также вводит ограничения на размер депозита, который могут держать граждане России на своих счетах в Соединённом Королевстве, сообщил премьер-министр страны Борис Джонсон, передаёт РИА Новости. Также Джонсон не стал исключать отключение России от системы SWIFT в дальнейшем.

Также будут заморожены активы ещё 100 российских юридических и физических лиц. Кроме того, Лондон планирует закрыть доступ российским банкам к британской финансовой системе. Кроме того, санкции будут введены против главы Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Юрия Слюсаря.

Сообщается, что Британия запретит экспорт высокотехнологичной продукции в Россию, в том числе в сферах телекоммуникаций и авиакосмической промышленности. Ограничительные меры в том числе будут включать отказ от российских нефти и газа.

Британский премьер ранее заявил, что ограничительные меры будут направлены против российских банков и компаний, имеющих стратегическое значение для государства. При этом в Лондоне намерены принять меры для того, чтобы установить личности россиян, которым в реальности принадлежат зарегистрированные в королевстве компании и элитная недвижимость.