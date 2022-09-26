Две трети жителей Запорожья проголосовали на референдуме о вхождении в РФ

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Председатель избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко заявила, что явка на референдуме о вхождении региона в состав России по итогам четырех дней голосования составила 66,43%. Она уточнила, что учитывалась явка за рубежом. По ее словам, в Мелитопольском районе на участки пришли 67,21% жителей, пишет ТАСС.

По обобщенным данным с избирательных участков, явка за четыре дня голосования составила 66,43% с учетом голосования за рубежом, — рассказала Катющенко.

Она добавила, что в Бердянске проголосовали 64,03% людей, имеющих право голоса, в Бердянском районе — 64,82%, в Васильевском районе 64,28%, в Мелитополе — 66,39%. Председатель избирательной комиссии отметила, что в Энергодаре приняли участие в референдуме 67,18% жителей.

Иностранцы, приехавшие в Запорожскую область в качестве наблюдателей за ходом референдума по вопросу вхождения региона в состав России, положительно оценили голосование, написал ранее в своем Telegram-канале глава Военно-гражданской администрации (ВГА) Евгений Балицкий. Он добавил, что наблюдатели приехали из Бразилии, ЮАР, Белоруссии и Испании.