Министерство здравоохранения Пакистана подтвердило два новых случая инфицирования коронавирусом на территории страны.
Сегодня в Пакистане было диагностировано два новых случая заболевания коронавирусной инфекцией: один — в провинции Синд, второй — на федеральных территориях. Пациентов лечат, устанавливается круг лиц, с которыми они контактировали, — сообщил в Twitter глава ведомства Зафар Мирза.
229/ I can confirm 2 new cases of #coronavirus disease have been diagnosed today in Pakistan. 1 in Sindh and 1 in Fed areas. These patients are being handled according to clinical protocols. Contact tracing has started and we will make sure all concerned are taken well care off
По официальным данным, учитывая новые случаи заражения, общее число инфицированных коронавирусом в стране достигло четырёх.
Ранее NEWS.ru писал, что вспышка неизвестного заболевания была зафиксирована в китайской Ухани 31 декабря 2019 года. Позже новый коронавирус получил название СOVID-19. Он распространился по всем континентам, кроме Антарктиды. По данным на 29 февраля, во всём мире заболели 85 182 человека — большая часть в Китае, умерли 2920 человек, вылечились 39 485.
Всемирная организация здравоохранения повысила оценку риска распространения коронавируса во всём мире на «очень высокую». Представители организации также рассказали журналистам, что в мире разрабатывается более 20 вакцин от COVID-19.