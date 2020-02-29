https://static.news.ru/photo/7bd9111e-5b11-11ea-a0f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hussain Ali/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министерство здравоохранения Пакистана подтвердило два новых случая инфицирования коронавирусом на территории страны.

Сегодня в Пакистане было диагностировано два новых случая заболевания коронавирусной инфекцией: один — в провинции Синд, второй — на федеральных территориях. Пациентов лечат, устанавливается круг лиц, с которыми они контактировали, — сообщил в Twitter глава ведомства Зафар Мирза.

229/ I can confirm 2 new cases of #coronavirus disease have been diagnosed today in Pakistan. 1 in Sindh and 1 in Fed areas. These patients are being handled according to clinical protocols. Contact tracing has started and we will make sure all concerned are taken well care off — Zafar Mirza (@zfrmrza) February 29, 2020

По официальным данным, учитывая новые случаи заражения, общее число инфицированных коронавирусом в стране достигло четырёх.

Ранее NEWS.ru писал, что вспышка неизвестного заболевания была зафиксирована в китайской Ухани 31 декабря 2019 года. Позже новый коронавирус получил название СOVID-19. Он распространился по всем континентам, кроме Антарктиды. По данным на 29 февраля, во всём мире заболели 85 182 человека — большая часть в Китае, умерли 2920 человек, вылечились 39 485.

Всемирная организация здравоохранения повысила оценку риска распространения коронавируса во всём мире на «очень высокую». Представители организации также рассказали журналистам, что в мире разрабатывается более 20 вакцин от COVID-19.