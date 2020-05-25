Дубай возобновляет работу бизнеса, открывает кинотеатры и спортзалы

https://static.news.ru/photo/cf954e02-9ec9-11ea-9a27-fa163e074e61_660.jpg Фото: Damian Gollnisch/Global Look Press

Власти эмирата Дубай (ОАЭ) разрешили бизнесу с 27 мая возобновить свою деятельность.

27 мая разрешено открыть кинотеатры и спортивные центры, а также вести другие виды бизнеса с 06:00 до 23:00 часов с соблюдением всех мер предосторожности, — цитирует ТАСС пресс-релиз эмирата.

Вернуться к деятельности смогут магазины розничной и оптовой торговли, образовательные центры и курсы, детские центры, спортзалы, фитнес-клубы, кинотеатры и другие учреждения развлечений и досуга. При этом люди продолжат носить маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию в два метра.

Разрешено заниматься такими видами спорта, как катание на велосипедах и плавание, но при этом общественные пляжи закрыты. Посещать их могут только постояльцы отелей.

Как писал NEWS.ru, министры иностранных дел Германии, Италии, Болгарии, Кипра, Испании, Хорватии, Греции, Мальты, Португалии и Словении подписали декларацию о намерении восстановить свободу передвижения внутри Евросоюза.