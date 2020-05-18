Власти десяти стран ЕС договорились разработать план открытия границ

https://static.news.ru/photo/4454d7c2-9924-11ea-b62b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Peter Kneffel/dpa/Global Look Press

Министры иностранных дел Германии, Италии, Болгарии, Кипра, Испании, Хорватии, Греции, Мальты, Португалии и Словении подписали декларацию о намерении восстановить свободу передвижения внутри Евросоюза.

Руководители дипведомств назвали свободу передвижения фундаментальной основой ЕС и договорились как можно скорее открыть границы для путешественников и трудовых мигрантов.

Наша цель — восстановить свободное передвижение всех граждан, будь то в профессиональных, образовательных или частных целях, на основе принципов пропорциональности и недискриминации. <...> Нужно обеспечить ещё больше: свободу путешествовать безопасно внутри ЕС, — цитирует декларацию ТАСС.

Представители десяти стран согласились, что снятие ограничений будет поэтапным и займёт несколько недель. Дипломаты предложили туристическим фирмам и местным властям использовать это время с пользой.

Как писал NEWS.ru, руководили Венгрии и Словении согласовали дорожную карту по постепенному открытию границы к 1 июня.