Досрочные выборы в парламент Армении назначены на 20 июня

https://static.news.ru/photo/c9aee88e-b1c6-11eb-85ec-96000091f725_660.jpg Фото: Gevorg Ghazaryan/Xinhua/Global Look Press

Досрочные парламентские выборы в Армении назначены на 20 июня. Соответствующий указ в понедельник, 10 мая, подписал президент страны Армен Саркисян. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Назначить внеочередные выборы 20 июня. Указ вступает в силу на следующий день после официальной публикации, — говорится в тексте документа.

Ранее в понедельник парламент Армении на спецзаседании во второй раз не выбрал премьер-министра страны, вновь отклонив кандидатуру Никола Пашиняна, которую внесла на рассмотрение правящая фракция «Мой дом». В этом случае, согласно конституции страны, парламент должен быть распущен и назначены новые выборы.

Бывший премьер-министр Армении Никол Пашинян подал в отставку 25 апреля. Это решение стало необходимым для проведения досрочных выборов в республике, которые намечены на 20 июня.