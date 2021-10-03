«Досье Пандоры»: Шакира и Клаудия Шиффер связаны с офшорными активами

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Согласно информации, содержащейся в «досье Пандоры», колумбийская певица Шакира и немецкая супермодель Клаудия Шиффер связаны с офшорными активами. Об этом пишет портал Infobae.

Среди лиц, которых документы связывают с офшорными активами, есть музыкальная поп-дива Шакира и супермодель Клаудия Шиффер, — говорится в сообщении.

Ранее Международный консорциум журналистов опубликовал «досье Пандоры» (Pandora papers) о связи мировых лидеров с офшорными схемами. В материале фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также 400 чиновников примерно из 100 стран. Крупнейшим налоговым убежищем в материалах называются США.

Представители консорциума назвали данное расследование самым масштабным разоблачением финансовых тайн. В досье фигурируют материалы более 600 журналистов из 117 стран мира и более 11,9 млн полученных в результате утечки файлов.

Ранее сообщалось, что в досье упоминается премьер Чехии Андрей Бабиш, премьер Пакистана, король Иордании Абдалла II и ряд других политиков. Имя российского лидера Владимира Путина в файлах не фигурирует.

До этого крупнейшим случаем утечки подобного рода документов был «Панамский архив». В нём были перечислены 4197 офшорных компаний, принадлежащих россиянам. Общая сумма финансовых операций офшоров составила более 5 млрд рублей.