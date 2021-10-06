«Досье Пандоры» открыло детали расхищения сокровищ Камбоджи

Предметы искусства древних кхмеров (современная Камбоджа) многие годы похищались британским коллекционером Дугласом Лэтчфордом при помощи трастовых фондов. Детали его махинаций раскрываются в масштабном расследовании «досье Пандоры», сообщает The Washington Post.

Так, согласно опубликованным материалам, в 2011–2012 годах после того, как в США следователи заинтересовались участием Лэтчфoрда в расхищении древних кхмeрских храмов, расположенных на территории современной Камбоджи, коллекционер вместе с семьёй создал два трастовых фонда — Skаnda Trust и Siva Тrust.

Предполагается, что они были созданы для хранения «значительных финансовых активов», а также коллекции кхмерских реликвий стоимостью около $10 млн. Многие предметы искусства были приобретены известными музеями, руководство которых не пожелало уделить должное внимание фальшивой документации и в целом сомнительному происхождению артефактов.

3 октября стало известно, что Международный консорциум журналистов опубликовал «досье Пандоры» (Pandora papers) о связи мировых лидеров с офшорными схемами. В материале фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также 400 чиновников примерно из 100 стран.

Сообщалось, что в досье упоминаются премьер Чехии Андрей Бабиш, премьер Пакистана, король Иордании Абдалла II и ряд других политиков. Имя российского лидера Владимира Путина в материалах расследования не фигурирует.