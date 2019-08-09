Барьеры на пути независимых кандидатов на выборах возникают не только в России. США — одна из немногих стран, где нет общих избирательных правил и решение — допускать или не допускать — принимает каждый штат. И если у кандидатов от демократов и двух главный партий не возникает проблем с допуском к голосованию, политики от третьих партий зачастую вынуждены добиваться появления своих имён в бюллетенях через суд. Однако подобные проблемы на грядущих президентских выборах могут возникнуть даже у Дональда Трампа.

В конце июля губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал закон, обязывающий всех кандидатов в президенты опубликовать свои налоговые декларации, чтобы их имена появились в избирательных бюллетенях.

Настали исключительные времена, поэтому Штаты несут моральную и законодательную ответственность: мы должны сделать всё возможное для обеспечения уверенности граждан в том, что лидеры, желающие получить высочайший пост, соответствуют минимальным стандартам, — отмечал он. — Раскрытие информации, которое требует этот закон, прольёт свет на конфликты интересов и влияние на кандидатов внутренних и зарубежных деловых интересов.

Очевидно, что эта инициатива направлена против Дональда Трампа. Демократы требуют от него опубликовать свои налоговые декларации с того момента, как он обосновался в Овальном кабинете. Обязывающего закона на этот счёт в США нет, однако большинство президентов делали подобный шаг добровольно. Упорное нежелание Трампа следовать неписанной традиции убедило его сторонников: в бумагах бизнесмена что-то нечисто.

Юристы Трампа немедленно попытались оспорить калифорнийский закон в суде как антиконституционный. Довольно высок шанс, что судьи встанут на сторону президента, ведь в основном законе страны чётко прописаны три условия для того, чтобы стать главой государства: родиться в США, быть старше 35 лет и прожить на территории страны хотя бы 14 лет.

Если Трамп всё же проиграет суд, у него есть другой способ засветиться в избирательных бюллетенях Калифорнии: просто попросить избирателей самостоятельно вписать своё имя в бумаги. Как ни странно, это работает — «самодельные» голоса за Трампа обязаны будут засчитать.

В 2010 году эту возможность использовала сенатор от штата Аляска Лиза Меркауски. Задумав пойти на второй срок, она проиграла республиканские праймериз Джо Миллеру, поэтому её имя не напечатали в бюллетенях. Но поддержка со стороны жителей штата была настолько высока, что они массово вписали имя Меркауски в бумаги и избрали её на второй срок. Сегодня она считается одной из самых влиятельный женщин-сенаторов от Республиканской партии. Подобных прецедентов в истории было всего два: в 1954 году на «самодельных» голосах въехал в Сенат кандидат от Южной Каролины Стром Термонд.

Ещё сложнее в США приходится кандидатам от так называемых третьих партий. Самая крупная из них — Либертарианская, хотя у неё почти не возникает проблем с допуском к голосованию на региональном уровне. А вот относительно недавно созданная Конституционная партия не была допущена к прошлогодним промежуточным выборам в ряде штатов. В прошлом году её представители даже подали в суд на инстанцию, отвечающую за проведение выборов в Северной Каролине, за то, что трёх кандидатов сняли.

Сторонники Либертарианской партии США Paul Gordon/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Так как единых правил голосования в США нет, в каждом штате установлены разные барьеры для независимых кандидатов. В некоторых нужно собрать всего несколько тысяч подписей, а в Северной Каролине законы одни из самых строгих — в 2008 году в штате даже была создан политический комитет «Освободим голосование в Северной Каролине». Члены движения в 2009 году выступали в суде за допуск до выборов кандидатов от Либертарианской партии и «Зелёных», но судьи ещё ни разу не решили дело в пользу несистемной оппозиции.

Независимые кандидаты в президенты также не допускаются до теледебатов — важной части американского избирательного процесса. Вернее, для них установлен практически непроходимый барьер в 15% поддержки по общенациональным опросам. Все многочисленные судебные иски от «третьих кандидатов» в адрес Комиссии по президентским дебатам были проиграны. В 2004 году двух кандидатов от Либертарианской партии и «Зелёных» арестовали во время акций протеста против их исключения из дебатов.

Не первый год часть американской общественности призывает сделать незаконной практику, получившую название gerrymandering. Это перекраивание карты избирательных округов перед выборами, чтобы склонить чашу весов в пользу партии у власти.

Если внимательно изучить результаты предыдущих выборов, становится ясно, что жители того или иного района обычно голосуют за определённую партию. Отнять этот район от одного избирательного округа и прибавить к тому, где шансы партии у власти невысоки, — и результаты голосования будут куда более позитивными. Это и есть gerrymandering.