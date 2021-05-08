Донбасс назвал главную проблему в противостоянии силам Украины

https://static.news.ru/photo/772401de-b032-11eb-9fda-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

Командир батальона в Донбассе назвал главную проблему непризнанных ДНР и ЛНР в войне с силами Украины. Это недостаток молодых бойцов в рядах ополчения, цитирует «Ридус» анонимный источник.

Большого количества желающих служить мы не наблюдаем. Возможно, я не должен этого говорить, но я это вижу, — приводит издание слова собеседника.

Также командир батальона отметил, что надеется на массовый приход в ряды Народной милиции бойцов в возрасте 40-50 лет. И в этом случае победа в войне с Украиной вполне возможна, считает ополченец.

Собеседник издания особо отметил, что недостаток военных вынуждает призвать в армию молодых женщин. Но их не направляют в опасные места противостояния ВСУ.

Как сообщалось ранее, приезд госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев, Пасха и День Победы стали причинами обострения конфликта в Донбассе. Об этом заявил политолог Сергей Марков.