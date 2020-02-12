https://static.news.ru/photo/bdc96eaa-e0ac-11e9-87d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com

Президент Украины Владимир Зеленский целенаправленно обостряет языковой вопрос и переписывает историю. Об этом заявил доктор Евгений Комаровский, поддерживавший данного кандидата во время президентской гонки.

Нынешняя политика Зеленского его не устраивает, сказал Комаровский в интервью Дмитрию Гордону.

Врач объяснил, что сегодняшние выступления Зеленского вызывают у него «огромную грусть», и что он одобрил бы его решение в этой ситуации подать в отставку.

Комаровский отметил, что Украину убивают её же граждане, испытывающие ненависть друг к другу.

Можно сколько угодно рассказывать про внешних врагов, но то, с каким упоением украинцы бьют друг другу морды, выясняют отношения и ненавидят друг друга... Да нам никакой внешний враг не нужен! Мы сами с удовольствием друг друга поубиваем, — отметил Комаровский.

Ранее NEWS.ru сообщал, что предложение президента Латвии Эгилса Левитса увеличить количество телепрограмм на языках Евросоюза, сократив объём вещания на русском языке, является проявлением цензуры. Об этом заявили в российском посольстве. Происходящее в республике там назвали теорией абсурда.