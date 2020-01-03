https://static.news.ru/photo/916454c8-2f4a-11ea-a263-fa163e074e61_660.jpg Фото: defenceu/twitter.com

Бывший временный поверенный в делах США в Киеве Уильям Тейлор заявил, что американские военные тесно сотрудничают с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Такие контакты позволяют американцам узнать о «российской тактике», как «россияне действуют и воюют».

Благодаря украинцам военные США уже поняли, как воевать против дронов и артиллерии, как вести информационную войну, заявил Тейлор в интервью ТСН.

При этом дипломат выразил надежду, что полученные знания и опыт США никогда не пригодятся.

Ранее NEWS.ru сообщал, что армия Украины приблизится к стандартам войск НАТО. Это пообещал глава государства Владимир Зеленский. Он добавил, что страну, которая не заботится о своих военных, «никто никогда не будет уважать». Зеленский также заявил, что намерен сделать всё, чтобы воплотить в жизнь такие очень необходимые изменения для ВСУ.