Гаврилов: чем больше помощь США Украине, тем шире границы СВО

Фото: Dirk Waem/Keystone Press Agency/Global Look Press

Немецкий основной боевой танк Leopard 2

Наращивание Западом во главе с США военной помощи Украине приведет к расширению границ спецоперации, заявил в эфире телеканала «Россия 24» глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Он призвал не делать катастрофу из поставок ВСУ танков, поскольку это не изменит ситуацию на фронте.

Ничего хорошего с поставками этих танков и, возможно, поставками самолетов нет, но из этого делать катастрофу не нужно, они ничего не изменят на фронте. <...> Мы от своих целей и задач, поставленных в спецоперации, не откажемся. Чем больше расширяется помощь Украине, тем шире становится граница спецоперации, — сказал дипломат.

Гаврилов отметил, что ранее в ходе переговоров обсуждались вопросы предотвращения попадания стрелкового оружия и ЗРК, которыми Запад снабжает Украину, в зоны других конфликтов. Были разработаны соответствующие документы, но сейчас они «отставлены в сторону». Страны Запада их просто не соблюдают, а решением предоставить ВСУ танки выходят на новый уровень противостояния с Россией.

Ранее в том, что немецкие танки Leopard 2 помогут ВСУ переломить ситуацию на фронте, усомнился подполковник бундесвера в отставке Юрген Рюзе. По его словам, у украинских военных может возникнуть множество трудностей в эксплуатации и обслуживании бронетехники. Решение властей о передаче танков ВСУ Рюзе назвал актом отчаяния, направленным на поднятие духа украинской армии.