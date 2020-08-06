Девушка пришла домой спустя неделю после своих похорон

https://static.news.ru/photo/b098830e-d7ed-11ea-9877-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sumit Saraswat/Keystone Press Agency/Global Look press

В полицию индийского штата Уттар-Прадеш пришла 24-летняя местная жительница и рассказала, что шесть дней назад её семья провела над ней погребальный ритуал.

27 июля правоохранители нашли женский труп, который был упакован в чемодан. Семья индианки опознала тело, а в её убийстве обвинили мужа девушки и его родителей, которые над ней постоянно издевались.

Затем её родные провели погребальную церемонию. Однако через неделю, придя в полицию, девушка рассказала, что всё это время находилась в соседнем городе, где работала раньше. При этом о своём отъезде она никому говорить не стала, пишет Times of India .

С её супруга и его родителей после этого сняли обвинения.

В середине июля в Индии произошёл ещё один инцидент на похоронах. В штате Раджастан младенец, которого медики официально признали умершим, внезапно заплакал во время погребальной церемонии. Родители начали готовиться к погребению. В тот момент, когда родственники уже копали могилу, девочка заплакала. Её отец сразу вызвал скорую помощь. Новорождённую планировали отвезти в окружную больницу, однако медики прибыли лишь спустя полтора часа. К тому времени состояние девочки ухудшилось.

Как писал NEWS.ru, ранее в Египте мужчину обнаружили живым на кладбище спустя четыре месяца после церемонии его похорон.