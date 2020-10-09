Депутат рассказал, когда США устроят госпереворот на Украине

Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко не сомневается, что США могут устроить на Украине госпереворот, как только Зеленский не будет им нужен. Президента сместят с его поста в любой момент, как только это понадобится Штатам.
Поводом для такого вывода стал опрос,
Бывший депутат Журавко согласился с мнением той части опрошенных, которые считают, что украинцы устали от Зеленского и от того, что происходит в стране. Парламентарий не исключил, что США в любой момент могут вмешаться во внутреннюю политику Украины и сместить нынешнего президента, как только в нём отпадёт необходимость.
Если Зеленский будет не нужен, США устроят государственный переворот и уберут украинского президента, — заявил изданию Журавко.
Ранее NEWS.ru сообщал, что команда действующего президента Украины Владимира Зеленского ведёт страну к гибели. Она будет неминуемой, если власти не поменять.
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