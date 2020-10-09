Депутат рассказал, когда США устроят госпереворот на Украине

https://static.news.ru/photo/82aa39ca-0aa0-11eb-8d56-fa163e074e61_660.jpg Фото: Petro Poroshenko/via Globallookpress.com

Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко не сомневается, что США могут устроить на Украине госпереворот, как только Зеленский не будет им нужен. Президента сместят с его поста в любой момент, как только это понадобится Штатам.

Поводом для такого вывода стал опрос, проведённый изданием Nation News, свергнут ли украинского лидера до конца года. С тем, что украинцы уже устали от политики Зеленского, согласились 14% респондентов. Ещё 19% считают, что Зеленский сам должен покинуть свой пост. Но 67% опрошенных уверены, что бывший КВН-щик останется главой государства.

Бывший депутат Журавко согласился с мнением той части опрошенных, которые считают, что украинцы устали от Зеленского и от того, что происходит в стране. Парламентарий не исключил, что США в любой момент могут вмешаться во внутреннюю политику Украины и сместить нынешнего президента, как только в нём отпадёт необходимость.

Если Зеленский будет не нужен, США устроят государственный переворот и уберут украинского президента, — заявил изданию Журавко.

Ранее NEWS.ru сообщал, что команда действующего президента Украины Владимира Зеленского ведёт страну к гибели. Она будет неминуемой, если власти не поменять.