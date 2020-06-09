Депутат партии «Слуга народа» заявила, что поборется за пост мэра Киева

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Депутат Верховной рады Украины от пропрезидентской фракции «Слуга народа» Ирина Верещук заявила, что выставит свою кандидатуру на участие в выборах мэра Киева.

Я подала свою кандидатуру, когда услышала о том, что рассматриваются различные кандидатуры. На это есть право и возможность, — цитирует её РИА Новости.

Верещук добавила, что разбирается в «данном вопросе», потому что много лет «жила в этом». Она также заявила, что не обсуждала свой шаг с президентом Владимиром Зеленским.

Как писал NEWS.ru, партия «Европейская солидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко предложила мэру Киева Виталию Кличко возглавить список партии на предстоящих выборах в Киевсовет. Политическое движение также выразило готовность поддержать его кандидатуру на пост мэра украинской столицы.