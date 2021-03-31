Депутат от «Слуги народа» посоветовала «валить с Украины»

https://static.news.ru/photo/6cdea02e-9220-11eb-83c9-96000091f725_660.jpg Анна Колесник Фото: priemnaya.kolisnyk/instagram.com

Депутат Верховной рады от президентской фракции «Слуга народа» Анна Колесник после выступления главнокомандующего ВС Украины генерал-полковника Руслана Хомчака в парламенте написала в личной переписке, что надо уезжать из страны.

Ранее Хомчик во время выступления в Раде сообщил, что якобы Россия наращивает войска рядом с украинской границей под видом подготовки к совместным с Белоруссией учениям «Запад-2021». Анна Колесник, в свою очередь, сообщила абоненту по имени Стас, что «надо валить» из страны.

Мы слушаем Хомчака. Надо валить из этой страны, — цитирует парламентария «Украина.ру».

При этом на сообщение Колесник с сарказмом отреагировал депутат от «Европейской солидарности». Он призвал всех однопартийцев женщины покинуть страну, чтобы власть бывшего президента Петра Порошенко снова «спасла» Украину, как в 2014 году.

Судя по всему, украинская армия основательно готовится к военным действиям. Командующий операцией Объединённых сил (силовыми действиями в Донбассе) Вооружённых сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил, что бойцы десантных войск стран в марте проведут учения в граничащем с Крымом районе. По словам военного, целью учений будет совершенствование способности реагировать на угрозу с воздуха и моря.

Ранее NEWS.ru сообщал, что политолог и руководитель Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко считает, что в случае реального военного конфликта украинская армия не сможет противостоять Вооружённых силам России. По словам эксперта, украинские ВС не обладают современным вооружением и по факту никогда не участвовали в операциях с применением авиации и высокоточного оружия.