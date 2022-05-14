Депортированного из РФ бойца ММА приговорили к тюрьме в Таджикистане Депортированного из РФ бойца ММА Чоршанбиева приговорили к 8,5 годам тюрьмы в Таджикистане

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Суд Таджикистана приговорил к 8,5 года тюремного заключения бойца смешанных единоборств Чоршанбе Чоршанбиева по делу о призывах к государственному перевороту. Ранее он был задержан в Москве и выдворен за пределы РФ. Об этом сообщает Sputnik Таджикистан.

По имеющимся данным, осуждённый опротестовал вынесенный приговор.

В декабре 2021 года Чоршанбиев был задержан в Москве за гонки в Лефортовском тоннеле и управлением автомобилем без прав. В результате он также был признан виновным в нарушении правил въезда в Россию, оштрафован на пять тысяч рублей и выдворен за пределы Российской Федерации.

Спортсмена принудительно депортировали на родину в Таджикистан, где он был задержан местными властями.

Последний поединок Чоршанбиев провёл в сентябре 2021 года по правилам бокса против Марата Исаева и завершился победой последнего.

Ранее российского бойца ММА Максима Новосёлова задержали в Москве по подозрению в изнасиловании. На него заявила 18-летняя девушка. Она сообщила сотрудникам правоохранительных органов, что мужчина приставал к ней и пытался изнасиловать.