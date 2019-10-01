https://static.news.ru/photo/fda91ac2-e433-11e9-a677-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hong Kong Police/facebook.com

Антиправительственные демонстранты в Гонконге применили коррозионную жидкость. От этого пострадали сотрудники полиции и журналисты — они получили ожоги.

Как отметили в полиции, кислотой были облиты несколько силовиков. Жидкость разъедала даже форму.

1 июля, в день 22-й годовщины перехода Гонконга под суверенитет Китая, сотни радикально настроенных демонстрантов штурмовали Законодательный совет. Они разбили стеклянные окна и двери, прорвались внутрь и устроили там погромы. Сотрудники правоохранительных органов Гонконга задержали больше 100 человек в ходе протестных акций.

Как ранее писал News.ru, полицейские Гонконга задержали двух оппозиционных активистов по делу о штурме Законодательного совета.