Делегация России отказалась от украинского шоколада на встрече по Донбассу

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Делегация России отказалась угощаться шоколадом, который предложили им представители Украины во время встречи Трёхсторонней контактной группы.

Мы принесли шоколад. Хотели угостить всех присутствующих. А из наших рук шоколад российская делегация брать отказалась. Почему-то они переживают, — рассказал телеканалу «112» министр по реинтеграции, первый замглавы делегации Украины в Минской группе Алексей Резников.

Чиновник заверил, что «шоколад был куплен в Германии в магазине». Он не уточнил, предлагали ли шоколад на встрече представителям ЛНР и ДНР. Представитель Украины также признал, что украинская делегация на переговорах в Минске применяет тактику, призванную «иногда напрягать» представителей России.

Ранее Резников сообщил, что Украина начала готовить пакет законопроектов по введению переходного периода после возвращения контроля над Донбассом. Он будет включать в себя амнистию для участников вооруженных формирований и государственных деятелей самопровозглашённых республик. Политик выразил мнение, что реинтеграция региона продлится минимум одно поколение, то есть около 25 лет.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Евромайдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР.

В 2015 году для урегулирования ситуации в Донбассе были разработаны Минские соглашения. Ряд положений второго Минского соглашения включает в себя предоставление отдельным районам Донецкой и Луганской областей Украины особого статуса и проведения на этих территориях местных выборов. Механизм реализации этих договорённостей должен проходить по так называемой формуле Штайнмайера. После того как результаты выборов будут признаны ОБСЕ, в силу вступит закон «Об особом порядке местного самоуправления», писал NEWS.ru.