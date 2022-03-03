«Цивилизации не останется»: академик описал последствия ядерной войны

В случае ядерной войны цивилизация не сохранится, как, вероятно, и жизнь на планете вообще, рассказал академик РАН, специалист в области ракетно-ядерного разоружения Алексей Арбатов «Радио 1». Но вероятность такой трагедии он оценил низко. Технически война возможна, политическое напряжение есть, но до ядерных атак ещё далеко, считает специалист.

Что касается победы в ядерной войне и её разрушительности: если будут применены накопленные сейчас ядерные арсеналы, это будет всемирная катастрофа, после которой нынешней цивилизации не останется, а возможно, и биологической жизни на планете. Так говорят учёные, которые занимаются этими вопросами. При таком масштабе жертв и разрушений победителя в этой войне не будет, — сказал Арбатов.

Он добавил, что недавно пять ядерных государств — постоянных членов Совета безопасности ООН приняли всесторонний документ, в котором признают: в ядерной войне не будет победителей. Это Россия, Великобритания, Китай, США и Франция.

Ранее президент России Владимир Путин приказал перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства в связи с агрессивными высказываниями высших должностных лиц ведущих стран НАТО и нелегитимными санкциями. Среди готового вооружения есть и ядерные силы.