ЦИК: на выборах в Грузии лидирует правящая партия

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

На данный момент Центральная избирательная комиссия Грузии совершила подсчёты голосов с 72,45% участков. По сообщению ЦИК, в лидерах сейчас находится правящая партия страны.

Политическое объединение под названием «Грузинская мечта» набрала более 50% голосов. На втором месте идёт партия «Сила в единстве», набравшая 26,15%.

Выборы в Грузии состоялись 31 октября. Депутаты избираются на четвёртый срок. Из 150 депутатских мест 120 будут избраны по партийным спискам, а 30 по мажоритарным округам. Проходной барьер для партий 1%, мажоритарным кандидатам необходимо набрать более 50% голосов, сообщает РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, по имеющейся информации, в парламент пока не проходит партия бывшего спикера высшего законодательного органа страны Нино Бурджанадзе «Единая Грузия».