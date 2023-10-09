Чубайса заметили в аэропорту Израиля Чубайса вместе с супругой заметили в аэропорту Тель-Авива в Израиле

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анатолий Чубайс

Бывшего главу «Роснано» и спецпредставителя президента Анатолия Чубайcа заметили в аэропорту в Тель-Авиве. На опубликованных в Сети фото видно, что он с женой Авдотьей Смирновой пытается покинуть Израиль.

По данным СМИ, экс-глава «Роснано» может вернуться в Россию.

Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания на Восточном экономическом форуме заявил, что в «Роснано» идут тяжелые экономические процессы из-за образования финансовой дыры после отъезда Анатолия Чубайса. Он предположил, что бизнесмен, стоявший во главе компании, покинул страну, поскольку боится уголовного преследования. Путин добавил, что ему показали фото из интернета, где Чубайс уже не Анатолий Борисович, а Мойша Израилевич. Сразу после этого Чубайса заметили в аэропорту Риги. Отмечалось, что в это время из рижского аэропорта с разницей в пять минут вылетали рейсы в Амстердам и в Анталью.

Ранее Чубайс опроверг сообщения об обмене временного удостоверения гражданина Израиля на постоянный паспорт. О возможном получении гражданства олигархом сообщали Telegram-каналы. Также утверждалось, что бизнесмен владеет недвижимостью в Израиле. Чубайс отверг и эту информацию.