Чубайс не ответил, куда он собирается вылететь из Израиля SHOT: Чубайс бросил трубку после вопроса, куда он вылетает из Тель-Авива

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Анатолий Чубайс

Telegram-канал SHOT сообщил, что бывший спецпредставитель президента России Анатолий Чубайс бросил трубку после вопроса журналиста, куда он вылетает из Тель-Авива с супругой. Ранее фото с Чубайсом в аэропорту было опубликовано в соцсетях.

Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания на Восточном экономическом форуме заявил, что в «Роснано» идут тяжелые экономические процессы из-за образования финансовой дыры после отъезда Анатолия Чубайса. Он предположил, что бизнесмен, стоявший во главе компании, покинул страну, поскольку боится уголовного преследования. Путин добавил, что ему показали фото из интернета, где Чубайс уже не Анатолий Борисович, а Мойша Израилевич. Сразу после этого Чубайса заметили в аэропорту Риги. Отмечалось, что в это время из рижского аэропорта с разницей в пять минут вылетали рейсы в Амстердам и в Анталью.

Ранее Чубайс опроверг сообщения об обмене временного удостоверения гражданина Израиля на постоянный паспорт. О возможном получении гражданства олигархом сообщали Telegram-каналы. Также утверждалось, что бизнесмен владеет недвижимостью в Израиле. Чубайс опроверг и эту информацию.