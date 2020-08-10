Чижов: россияне вряд ли отдохнут в Европе этим летом

https://static.news.ru/photo/99ca5f60-db8c-11ea-8fdd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Novikov/Global Look Press

Россияне не успеют съездить на отдых в Европу в этом году. Сезон закончится ещё до того, как страны ЕС разрешат въезд российским туристам.

Такое мнение выразил постпред России при ЕС Владимир Чижов.

Из-за пандемии коронавируса в страны Европы пускают граждан немногих стран. Россия снова не вошла в обновлённый «зелёный список» ЕС, который Брюссель составил 8 августа. Наоборот, стран стало только меньше, пишет РИА Новости.

Не хотелось бы никого расстраивать, но, боюсь, летний сезон успеет пройти, прежде чем появится такая практическая возможность, — высказался по этому поводу Чижов.

Списки стран, гражданам которых разрешается посещать Европу, формируются согласно данным о распространении коронавируса и мерах, которые принимаются властями для урегулирования ситуации.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Министерстве иностранных дел Хорватии заявили, что россияне могут посетить страну только при наличии справки с отрицательным результатом теста на COVID-19. Кроме того, отдыхающие из РФ и других стран, не входящих в ЕС, обязаны предоставить подтверждение оплаченного жилья в каком-либо месте размещения в Хорватии.