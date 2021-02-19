Число заразившихся коронавирусом в мире выросло до 110,7 млн человек

https://static.news.ru/photo/223e9bd0-7346-11eb-a509-96000091f725_660.jpg Фото: Mark Thomas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Согласно данным американского Университета Джонса Хопкинса, число случаев заражения коронавирусной инфекцией во всём мире с начала пандемии выросло до 110 723 229 человек.

Жертвами пандемии примерно за год активного распространения заболевания в разных странах мира стали 2,45 млн человек, выздоровели после лечения от COVID-19 около 85 млн человек.

В перечень стран, где число заболевших с начала пандемии превышает 10 млн человек, попали США, Индия и Бразилия. Соединённые Штаты сохраняют лидерство по темпам распространения коронавируса, в стране было выявлено 28 004 315 случаев заражения COVID-19, от заболевания скончались почти 500 тысяч американцев, переболели инфекцией 18 млн граждан США.

Также в пятёрку стран с наибольшим числом случаев заражения попали Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.

Ранее NEWS.ru писал, что миллиардер и филантроп Билл Гейтс назвал способ, как можно остановить пандемию. Для завершения пандемии было бы целесообразно произвести многомиллиардные инвестиции в предприятия по производству вакцин от COVID-19, пояснил он.