Число заражённых коронавирусом в мире увеличилось до 172,6 млн человек

По состоянию на 5 июня, в мире зафиксировано 172 592 440 заболевших COVID-19, число умерших от этой инфекции достигло 3 712 570 человек. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.
Лидером по числу заразившихся и скончавшихся
В пятёрку лидеров по числу заболевших также входят Франция и Турция. Россия находится на шестом месте.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в нескольких субъектах страны близки к победе над COVID-19. Он также высказал мнение, что доля россиян с иммунитетом к коронавирусу неплохая. Однако пока этого мало для полной победы над смертоносной инфекцией.