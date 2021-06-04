Число заражённых коронавирусом в мире увеличилось до 172,6 млн человек

https://static.news.ru/photo/28bd1a98-c5d2-11eb-8427-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По состоянию на 5 июня, в мире зафиксировано 172 592 440 заболевших COVID-19, число умерших от этой инфекции достигло 3 712 570 человек. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США — там зарегистрировано 33,35 млн инфицированных COVID-19 и 597 тысяч умерших. Второе место занимает Индия, там количество подтверждённых случаев коронавируса достигло 28,69 млн, а число скончавшихся от этой инфекции — 344 тысяч. На третьем месте находится Бразилия, где за всё время пандемии зарегистрировано 16,84 млн заразившихся и 471 тысяча умерших.

В пятёрку лидеров по числу заболевших также входят Франция и Турция. Россия находится на шестом месте.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в нескольких субъектах страны близки к победе над COVID-19. Он также высказал мнение, что доля россиян с иммунитетом к коронавирусу неплохая. Однако пока этого мало для полной победы над смертоносной инфекцией.