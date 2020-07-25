Число заражений коронавирусом в Молдавии превысило 23 тысячи

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Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что доволен ходом подготовки к прекращению огня в Донбассе. В случае необходимости, подчеркнул он, украинские военные смогут дать «должный отпор» нарушителям договорённостей, для чего уже созданы «соответствующие дополнительные резервы».

Соглашение о полном и всеобъемлющем прекращении огня на линии разграничения вступает в действие в ночь с 26 на 27 июля 2020 года. Ещё раз подчеркиваю, что меры прекращения огня не...