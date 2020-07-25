Число заражений коронавирусом в Молдавии превысило 23 тысячи

В Молдавии за минувшие сутки выявили 206 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число инфицированных в стране превысило 23 тысячи.
Кроме того, как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения республики, с начала эпидемии зафиксировано 735 летальных исходов.
Сегодня в Молдавии было зарегистрировано 206 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 23 034. Всего 15 909 человек были вылечены, а 735 скончались из-за COVID-19, — говорится на сайте Минздрава.
В Молдавии до 31 августа действует режим ЧП в области здравоохранения, также запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях.
Ношение масок в общественном транспорте и закрытых общественных местах является обязательным.
Как ранее писал NEWS.ru, специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом в Узбекистане продлила карантинные ограничения до 15 августа в связи с распространением инфекции. Срок действия прошлых мер истекал 1 августа.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен