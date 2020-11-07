Число задержанных на протестах Белоруссии превысило 800 человек

Правозащитники заявили о 800 задержанных на протестах в Белоруссии. Такие данные предоставил правозащитный центр «Весна».
По данным центра, в списке задержанных более 800 человек и они из Минска. МВД страны число задержанных не называет, но списки продолжают обновляться. Оппозиция призывала в воскресенье, 8 ноября, провести в Минске и других городах акции протеста — «марш народовластия»,
В Минске главной точкой сбора протестующих была названа площадь Свободы. Но сторонники протестов не смогли там собраться, чтобы пройти маршем. Митингующие пытались собраться у стелы «Минск — город-герой», на улице Кальварийской, проспекте Машерова, улице Богдановича, улице Немига. Но боевики блокировали колонны, разгоняли протестующих, не давали им передвигаться дальше.
Группы оппозиции пытались собраться возле ТЦ «Рига» и на площади Бангалор, на улице Якуба Коласа, а также у метро «Пушкинская», но им не дали этого сделать силовики.
Ранее NEWS.ru сообщал, что число задержанных в Белоруссии на акциях протеста против президента страны Александра Лукашенко достигло 687. Больше всего активистов забрали в Минске.