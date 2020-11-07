Число задержанных на протестах Белоруссии превысило 800 человек

https://static.news.ru/photo/1a8752fe-2217-11eb-b481-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Правозащитники заявили о 800 задержанных на протестах в Белоруссии. Такие данные предоставил правозащитный центр «Весна».

По данным центра, в списке задержанных более 800 человек и они из Минска. МВД страны число задержанных не называет, но списки продолжают обновляться. Оппозиция призывала в воскресенье, 8 ноября, провести в Минске и других городах акции протеста — «марш народовластия», пишет РИА Ногвости.

В Минске главной точкой сбора протестующих была названа площадь Свободы. Но сторонники протестов не смогли там собраться, чтобы пройти маршем. Митингующие пытались собраться у стелы «Минск — город-герой», на улице Кальварийской, проспекте Машерова, улице Богдановича, улице Немига. Но боевики блокировали колонны, разгоняли протестующих, не давали им передвигаться дальше.

Группы оппозиции пытались собраться возле ТЦ «Рига» и на площади Бангалор, на улице Якуба Коласа, а также у метро «Пушкинская», но им не дали этого сделать силовики.

Ранее NEWS.ru сообщал, что число задержанных в Белоруссии на акциях протеста против президента страны Александра Лукашенко достигло 687. Больше всего активистов забрали в Минске.