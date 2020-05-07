Число погибших от коронавируса в мире превысило 260 тысяч человек

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Минобороны США в преддверии 75-й годовщины победы над нацистской Германией опубликовало викторину и презентацию с кратким содержанием событий Второй мировой войны. В презентации говорится, что для Адольфа Гитлера и нацистской Германии началом конца послужила высадка американских войск и союзников на побережье французской Нормандии.

Меньше чем через год Германия капитулирует, и Гитлер будет мёртв, — говорится в материале Пентагона. На сайте военного ведомства США также размещён снимок барельефа «Встреча на Эльбе» с изображением советских...