Число погибших от коронавируса в мире превысило 260 тысяч человек

Количество жертв связанных с коронавирусом заболеваний в мире возросло до 263 831 человека. За сутки прирост составил 6604 человека.
По данным университета Джонса Хопкинса, в настоящее время число заболевших COVID-19 достигает 3 755 379. За сутки выявлено 91 555 случаев заражения.
Выздороветь удалось свыше 1,2 млн пациентов.
Как писал NEWS.ru, ранее доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн сообщил, что распространение коронавируса летом должно замедлиться, однако это не связано с тем, что на инфекцию якобы пагубно воздействуют тепло и солнечная радиация.
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