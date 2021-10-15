Четыре человека пострадали при нападениях в канадском Калгари

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В результате серии нападений в канадском Калгари пострадали четыре человека. Подозреваемый задержан. Об этом сообщает полиция города.

Нападения произошли 15 октября. Как сообщил один из пострадавших, на него напал неизвестный с мачете.

Отмечается, что двум пострадавшим были сделаны операции, они находятся в больнице. Третьему госпитализация не понадобилась, а четвёртого доставили в больницу, но он вскоре был оттуда выписан.

Подозреваемый в настоящее время задержан и взят под стражу.

В полиции заявляют, что считают нападения случайными и не имеющими никакого ясного мотива.

Ранее стало известно, что неизвестный напал на депутата британского парламента Дэвида Эймесса. Он нанёс ему несколько ударов ножом. Парламентарий скончался. 25-летний подозреваемый задержан.