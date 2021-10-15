Четыре человека пострадали при нападениях в канадском Калгари

В результате серии нападений в канадском Калгари пострадали четыре человека. Подозреваемый задержан. Об этом сообщает полиция города.
Нападения
Отмечается, что двум пострадавшим были сделаны операции, они находятся в больнице. Третьему госпитализация не понадобилась, а четвёртого доставили в больницу, но он вскоре был оттуда выписан.
Подозреваемый в настоящее время задержан и взят под стражу.
В полиции заявляют, что считают нападения случайными и не имеющими никакого ясного мотива.
Ранее стало известно, что неизвестный напал на депутата британского парламента Дэвида Эймесса. Он нанёс ему несколько ударов ножом. Парламентарий скончался. 25-летний подозреваемый задержан.