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Четыре человека пострадали при нападениях в канадском Калгари

06:11, 16 октября 2021
Четыре человека пострадали при нападениях в канадском Калгари Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS/Richard Lautens
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В результате серии нападений в канадском Калгари пострадали четыре человека. Подозреваемый задержан. Об этом сообщает полиция города.

Нападения произошли 15 октября. Как сообщил один из пострадавших, на него напал неизвестный с мачете.

Отмечается, что двум пострадавшим были сделаны операции, они находятся в больнице. Третьему госпитализация не понадобилась, а четвёртого доставили в больницу, но он вскоре был оттуда выписан.

Подозреваемый в настоящее время задержан и взят под стражу.

В полиции заявляют, что считают нападения случайными и не имеющими никакого ясного мотива.

Ранее стало известно, что неизвестный напал на депутата британского парламента Дэвида Эймесса. Он нанёс ему несколько ударов ножом. Парламентарий скончался. 25-летний подозреваемый задержан.

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