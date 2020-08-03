Черногория разрешила россиянам въезд в страну

https://static.news.ru/photo/2100815c-d620-11ea-9b24-fa163e074e61_660.jpg Фото: Martin Siepmann/imageBROKER.com/Global Look Press

Национальный координационный совет при правительстве Черногории (NKT) включил Россию в «зелёный список» эпидемиологически безопасных стран. Также в перечень вошёл Азербайджан.

Жителям этих стран разрешён въезд в Черногорию без дополнительных условий в связи с коронавирусной инфекцией.

Специальные критерии въезда в Черногорию были введены с 1 июля. Границы, согласно правилам, были закрыты для граждан тех стран, где зарегистрировано более 25 инфицированных на 100 тысяч населения.

Затем в список «зелёных стран» вошли большинство стран Евросоюза и ещё 40 государств.

Также был определён список «жёлтых стран», гражданам которых были необходимы результаты ПЦР-тестов не старше 71 часа. В перечень вошли Албания, Босния и Герцеговина, Израиль, Сингапур и самопровозглашённая Республика Косово.

Границы для россиян предполагалось открыть ещё 27 июля. Соответствующее решение от властей ждали ещё 1 августа.

Ранее Черногория, несмотря на предложение туристической отрасли, так и не приняла решение об открытии границ для россиян. Сейчас въезд в страну из-за коронавируса ограничен для граждан России и Сербии, писал NEWS.ru.