Черногория разрешила россиянам въезд в страну

Национальный координационный совет при правительстве Черногории (NKT) включил Россию в «зелёный список» эпидемиологически безопасных стран. Также в перечень вошёл Азербайджан.
Жителям этих стран разрешён въезд в Черногорию без дополнительных условий в связи с коронавирусной инфекцией.
Специальные критерии въезда в Черногорию были введены с 1 июля. Границы, согласно правилам, были закрыты для граждан тех стран, где зарегистрировано более 25 инфицированных на 100 тысяч населения.
Затем в список «зелёных стран» вошли большинство стран Евросоюза и ещё 40 государств.
Также был определён список «жёлтых стран», гражданам которых были необходимы результаты ПЦР-тестов не старше 71 часа. В перечень вошли Албания, Босния и Герцеговина, Израиль, Сингапур и самопровозглашённая Республика Косово.
Границы для россиян предполагалось открыть ещё 27 июля. Соответствующее решение от властей ждали ещё 1 августа.
Ранее Черногория, несмотря на предложение туристической отрасли, так и не приняла решение об открытии границ для россиян. Сейчас въезд в страну из-за коронавируса ограничен для граждан России и Сербии, писал NEWS.ru.
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