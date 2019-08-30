На границе Грузии и частично признанной республики Южная Осетия (независимость которой Тбилиси не признаёт) — очередной кризис. Грузинская сторона решила построить собственный полицейский блокпост в километре от осетинского села Цнелис. Дальнейшей эскалации пока что удалось избежать — благодаря вмешательству Москвы, — однако как минимум ещё одна встреча с участием представителей России, Южной Осетии и Грузии намечена на будущую неделю.

Ещё несколько дней назад южноосетинский МИД обвинил грузинскую сторону в том, что она усиливает своё присутствие на границе. Более того, отметили в Цхинвале, подобные шаги Тбилиси очень похожи на то, что предшествовало конфликту 2008 года (так называемая война 08.08.08). Сейчас, в частности, речь идёт о строительстве Грузией блокпоста в километре от осетинского села Цнелис. МИД РФ также осудил действия Тбилиси, призвав стороны к снижению эскалации.

Эти провокационные действия [Грузии] осуществлены на фоне многократного отказа Тбилиси от предложения Цхинвала начать переговоры по делимитации и демаркации границы. В этих условиях югоосетинская сторона вынуждена осуществлять все работы по ее инженерному оснащению в одностороннем порядке, — отмечается в заявлении российского ведомства.

Соединённые Штаты призвали Россию к предотвращению эскалации между Грузией и Южной Осетией, что в Цхинвале было расценено однозначно: Вашингтон является заинтересованной стороной. По словам министра иностранных дел частично признанного государства Дмитрия Медоева, американцы хотят получить полезные ископаемые, находящиеся на южноосетинских землях.

Михаил Мокрушин/РИА Новости

Территория, о которой идёт речь, с давних времён известна производством талька, мраморной крошки, и вообще именно это ущелье изобилует запасами мрамора, серпентинита, барита, нефрита, не говоря уже о промышленных залежах глины и целых массивов ценных пород дерева, — подчеркнул глава южноосетинского МИД.

Позднее состоялась встреча представителей России, Грузии и Южной Осетии, на которой было принято решение о деэскалации конфликта. Однако это ещё не завершение процесса — на будущую неделю назначены ещё одни трёхсторонние переговоры. В Цхинвале, во всяком случае, на обострение идти не готовы — об этом свидетельствует заявление главы Южной Осетии Анатолия Бибилова.

Мировая Политика/vk.com

Хочу до всех довести, что никакого военного противостояния, чего хотят грузинская сторона) не будет!!! — написал он на своей странице в Facebook (авторская орфография и пунктуация сохранены).

Грузия фактически впервые после начала обустройства границы между ней и Южной Осетией дала свой ответ в виде размещения полицейского поста, отметил в этой связи доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики Российского государственного гуманитарного университета, политолог Сергей Маркедонов. По его мнению, дальнейшие попытки на этом направлении, скорее всего, в том или ином виде будут предприняты.

Рассчитывать, что кто-то, прекрасно понимая возможные последствия, попытается окоротить Тбилиси, занятие праздное. Аргумент о том, что это территория Грузии, будет использоваться! И Тбилиси, и союзниками. В НАТО это путь не откроет, но как своеобразный тест (для кого — понятно) сработает. Сергей Маркедонов политолог, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ

По мнению эксперта, то, что Грузия пошла на соответствующие шаги именно сейчас, продиктовано несколькими факторами. Во-первых, это годовщина признания Россией независимости Южной Осетии (26 августа 2008 года) и разрыва дипломатических отношений между Москвой и Тбилиси (29 августа 2008-го). Кроме того, на будущий год в Грузии назначены парламентские выборы, а команда Бидзины Иванишвили (основателя ныне правящего политического объединения «Грузинская мечта — Демократическая Грузия») справляется со своими обязанностями всё хуже. И, в-третьих, подчёркивает Сергей Маркедонов, новая «разморозка» конфликта между Тбилиси и Южной Осетией Москве сегодня не нужна. Однако, если «саакашвилизация» нынешней «Грузинской мечты» будет продолжаться, то ответ на этот вызов будет найден, полагает эксперт.