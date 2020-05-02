Бывший военный атташе в РФ станет новым послом США на Украине

Президент США Дональд Трамп внёс кандидатуру Кейта Дейтона на должность посла на Украине. Ранее он работал в американском посольстве в России военным атташе.
Кейт Дейтон из Вашингтона будет чрезвычайным и полномочным послом Соединённых Штатов Америки на Украине, — сказано в сообщении Белого дома.
В настоящее время он является руководителем Центра имени Джорджа Маршалла в Германии, а также старшим советником по вопросам обороны США на Украине,
Ранее NEWS.ru писал, что бывший посол США на Украине Мари Йованович, ставшая одним из фигурантов связанного с импичментом президента Дональда Трампа скандала, напишет книгу о своей работе. 33-летняя женщина была отозвана из Киева в мае 2019 года на несколько месяцев раньше срока. По некоторым данным, она продемонстрировала неверность Трампу, оскорбляя его за спиной.
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