https://static.news.ru/photo/3ba505e2-5537-11ea-acff-fa163e074e61_660.jpg Мари Йованович Фото: Ron Sachs/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший посол США на Украине Мари Йованович, ставшая одним из фигурантов связанного с импичментом президента Дональда Трампа скандала, напишет книгу о своей работе.

Она уже заключила соглашение с издательством Houghton Mifflin Harcourt.

В книге будет рассказываться о работе Йованович на Украине и о её возвращении в Соединённые Штаты. Ожидается, что она получит гонорар в размере $1 миллиона.

Сама книга выйдет не ранее весны 2021 года.

33-летняя женщина была отозвана из Киева в мае 2019 года на несколько месяцев раньше срока. По некоторым данным, она продемонстрировала неверность Трампу, оскорбляя его за спиной.

Знакомые дипломата, которые уверены, что её профессионализм и история службы делают обвинения беспочвенными, выдвинули свою версию случившегося. Они полагают, что отзыв Йованович — сопутствующий ущерб в попытках Трампа подорвать репутацию бывшего вице-президента Джозефа Байдена.

Американская академия дипломатии отреагировала на ситуацию с послом, потребовав защитить Йованович от репрессий. В организации заявления Трампа назвали «очень тревожными». Это требование поддержали и в Ассоциации дипломатической службы США

Как ранее писал NEWS.ru, Государственный департамент США находится в беде. Об этом заявила Мари Йованович, ранее занимавшая должность посла Соединённых Штатов на Украине.