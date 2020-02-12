Государственный департамент США находится в беде. Об этом заявила Мари Йованович, ранее занимавшая должность посла Соединённых Штатов на Украине.
В ходе выступления в Джорджтаунском университете дипломат раскритиковала внешнюю политику Вашингтона, назвав её аморальной. По словам Йованович, линия поведения США на международной арене основывается на угрозах.
Высокопоставленным чиновникам не хватает политического видения, моральной ясности и лидерских навыков, — цитирует France Presse слова экс-посла США.
Йованович подчеркнула, что грубая внешняя политика не может работать в долгосрочной перспективе.
Ранее NEWS.ru писал, что Белый дом назначил временным поверенным по делам Украины Кристину Квиен. Дипломат собирается работать с коллегами из Киева и укреплять отношения между двумя странами. До неё пост занимал Уильям Тейлор, а до лета 2019-го эта должность принадлежала Мари Йованович.