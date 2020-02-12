https://static.news.ru/photo/ead73ab8-4e33-11ea-ab50-fa163e074e61_660.jpg Мари Йованович Фото: Stefani Reynolds/Consolidated News Photos/Global Look Press

Государственный департамент США находится в беде. Об этом заявила Мари Йованович, ранее занимавшая должность посла Соединённых Штатов на Украине.

В ходе выступления в Джорджтаунском университете дипломат раскритиковала внешнюю политику Вашингтона, назвав её аморальной. По словам Йованович, линия поведения США на международной арене основывается на угрозах.

Высокопоставленным чиновникам не хватает политического видения, моральной ясности и лидерских навыков, — цитирует France Presse слова экс-посла США.

Йованович подчеркнула, что грубая внешняя политика не может работать в долгосрочной перспективе.

Ранее NEWS.ru писал, что Белый дом назначил временным поверенным по делам Украины Кристину Квиен. Дипломат собирается работать с коллегами из Киева и укреплять отношения между двумя странами. До неё пост занимал Уильям Тейлор, а до лета 2019-го эта должность принадлежала Мари Йованович.