Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Федеральное бюро расследований (ФБР) США начало поиск частных компаний, которые будут собирать и передавать в правоохранительные органы информацию о пользователях социальных сетей Twitter, Facebook и Instagram.

В документе отмечается, что это необходимо для повышения качества борьбы с террористами, сообщает CNN. Нанятые компании будут обязаны заранее предупреждать органы о подготовке вероятных инцидентов с применением насилия. Как ранее...