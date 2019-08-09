Наталья Потанина — бывшая жена миллиардера Владимира Потанина — подала иск о разделе имущества в лондонский суд. Она хочет получить от бывшего супруга $7 млрд.
Для защиты в суде бизнесмен нанял Фиону Шеклтон, известную по прозвищу Стальная Магнолия, которая считается лучшим адвокатом Великобритании по бракоразводным делам.
Её услугами пользовались члены королевской семьи, в частности, принц Уэльский. Сама Потанина наняла королевского адвоката Чарльза Ховарда.
Как ранее писал News.ru, один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин стал вторым в списке российских миллиардеров в рейтинге Forbes, увеличив свои активы на $2,38 млрд.