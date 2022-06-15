«Была, есть и будет»: Макрон назвал Россию сильной державой Макрон заявил, что Франция не пойдет войной на Россию

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Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что сказал своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому о том, что все европейцы проживают на одном континенте. Он подчеркнул, что Россия испокон веков была, есть и будет его неотъемлемой частью, пишет РИА Новости. Макрон добавил, что поддерживает постоянный контакт с Зеленским и регулярно говорит ему, что никакой войны с Россией быть не должно.

Россия — сильная держава. Поэтому я никогда не разделял подход, согласно которому сегодня мы начнем войну с Россией, а завтра мы хотим ее уничтожить. Нет, — сказал французский лидер на совместной пресс-конференции с румынским президентом Клаусом Йоханнисом.

Сейчас президент Франции находится в Румынии. Там он проводит встречу с французскими военными, которые дислоцированы в стране в рамках миссии Североатлантического альянса.

Ранее Макрон заявил, что властям Украины придется проводить переговоры с Россией после того, как будет установлен режим прекращения огня. По его словам, диалог с Москвой неизбежен, официальный Киев тоже должен это понимать.