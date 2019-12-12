Автономный регион Бугенвиль, входящий в состав Папуа — Новой Гвинеи, стал на шаг ближе к независимости. На островах завершился референдум об отделении, в ходе которого подавляющее большинство жителей поддержали подобное решение. Жители Бугенвиля, таким образом, могут стать самой молодой независимой нацией в мире. Однако процесс рискует занять многие годы.

К независимости Бугенвиль идёт уже давно. Ещё в сентябре 1975 года регион в одностороннем порядке объявил об отделении от Папуа — Новой Гвинеи, управляемой тогда Австралией. Под названием Республика Северных Соломоновых островов непризнанное государство просуществовало полгода. После этого, при международном посредничестве, оно было возвращено в состав Папуа — Новой Гвинеи, которая к тому моменту уже сама обрела независимость. Сепаратистские настроения большинства жителей Бугенвиля, впрочем, никуда не исчезли, и население островов продолжало требовать больших прав и автономии.

Спустя 12 лет, в 1988-м бугенвильские сепаратисты подняли восстание, а через два года вновь заявили о независимости. Власти Папуа — Новой Гвинеи отправили войска в непризнанное государство: жертвами конфликта стали, по различным оценкам, от 15 до 20 тысяч человек. Стабилизировать ситуацию удалось лишь к началу нового столетия, а в 2001-м региону была предоставлена широкая автономия с правом избрания собственного правительства. Тогда же руководство Папуа — Новой Гвинеи утвердило план проведения референдума о независимости Бугенвиля — предполагалось, что он состоится не позднее 2016 года. Однако противоречия между властями двух частей страны привели к тому, что плебисцит стал возможен лишь сейчас.

Congratulations #Bougainville on a successful #referendum . It has not been an easy road to peace. Yours is a beautiful land with stunning waters and fabulous people. It will always have a special place in my heart. Best of luck on your continuing journey to independence. pic.twitter.com/qwgPYlRTyM — Michael Foster (he/him) (@mghfoster) December 11, 2019

В ходе голосования, проходившего с 23 ноября по 10 декабря, почти 98% пришедших на участки высказались за независимость региона. В референдуме приняли участие свыше 180 тысяч человек (при населении в 250 тысяч). Первым свой бюллетень в урну опустил президент Бугенвиля Джон Момис.

Очевидно, что люди сейчас в праздничном настроении, и я присоединяюсь к ним, поскольку они имеют полное право праздновать, — заявил он.

Несмотря на всеобщее ликование в регионе, серьёзных поводов для радости у сторонников независимости пока немного. Референдум изначально был согласован как консультативный: юридической силы он не имеет и его результаты необязательны для исполнения властями Папуа — Новой Гвинеи. Пука Тему, министр страны по делам Бугенвиля, заявил, что итоги голосования «заслуживают доверия», но дальнейшие шаги ещё предстоит согласовать. По его словам, премьер-министр государства Джеймс Марапе в ближайшие дни выступит с заявлением о ближайших двусторонних консультациях с бугенвильским руководством.

Наблюдатели опасаются, что правительство Папуа — Новой Гвинеи может целенаправленно затянуть процесс отделения Бугенвиля на многие годы. Причин тому несколько. Во-первых, предоставление независимости создаст опасный для центральных властей прецедент, подав пример другим провинциям, в ряде которых ощутимы сепаратистские настроения. Во-вторых, выход Бугенвиля из состава единого государства угрожает Папуа — Новой Гвинее потерей одного из крупнейших в мире месторождений меди, находящегося в городе Пангуна в автономном регионе.

С другой стороны, промедление со стороны центральной власти также не соответствует её интересам. После почти 20 лет подготовки референдума население Бугенвиля едва ли готово к дальнейшему ожиданию независимости, и радикальные сепаратистские группировки, которые в регионе по-прежнему активны, вполне могут пойти на силовые антиправительственные акции.

Пока премьер Папуа — Новой Гвинеи не выступил с заявлением о дальнейших шагах.

Мы все полны ожиданий и надежд, — заявил Момис. — Если мы будем работать вместе, результат будет позитивным и, что самое важное, принесёт прочный мир.

В общем, Момис пытается убедить население в перспективности политического урегулирования. По его словам, Марапе «умён, образован и скромен, и готов слушать».