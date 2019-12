К независимости Бугенвиль идёт уже давно. Ещё в сентябре 1975 года регион в одностороннем порядке объявил об отделении от Папуа — Новой Гвинеи, управляемой тогда Австралией. Под названием Республика Северных Соломоновых островов непризнанное государство просуществовало полгода. После этого, при международном посредничестве, оно было возвращено в состав Папуа — Новой Гвинеи, которая к тому моменту уже сама обрела независимость. Сепаратистские настроения большинства жителей Бугенвиля, впрочем, никуда не исчезли, и население островов продолжало требовать больших прав и автономии.

Спустя 12 лет, в 1988-м бугенвильские сепаратисты подняли восстание, а через два года вновь заявили о независимости. Власти Папуа — Новой Гвинеи отправили войска в непризнанное государство: жертвами конфликта стали, по различным оценкам, от 15 до 20 тысяч человек. Стабилизировать ситуацию удалось лишь к началу нового столетия, а в 2001-м региону была предоставлена широкая автономия с правом избрания собственного правительства. Тогда же руководство Папуа — Новой Гвинеи утвердило план проведения референдума о независимости Бугенвиля — предполагалось, что он состоится не позднее 2016 года. Однако противоречия между властями двух частей страны привели к тому, что плебисцит стал возможен лишь сейчас.