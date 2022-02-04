«Буду убивать и дальше»: украинская снайперша газете The Sun

Британский таблоид The Sun опубликовал интервью с украинским «снайпером-добровольцем» Еленой Белозерской, которая принимала участие в конфликте на востоке Украины. Издание также показало видео, где снайпер в 2017 году стреляет по ополченцам в Донбассе. В ходе беседы стрелок пообещала «убивать и дальше» в случае агрессии со стороны России.

Доброволец Елена, которой приписывается убийство как минимум 10 человек, заявила, что не будет колебаться и будет снова убивать, если войска Владимира Путина вторгнутся, — пишет The Sun.

При этом женщина заявила, что «моральные страдания из-за убийства человека были придуманы людьми, которые далеки от войны». В настоящее время, по словам журналистов, Белозерская и её супруг являются резервистами украинской армии.

Telegram-канал "Пул N3" представило видео, в котором украинский снайпер Елена Белозерская стреляет в ночное время по ополченцам в Донбассе. Запись, предположительно, была сделана в 2017 году.

Ранее экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Россия не готова нападать на Украину. Он отметил, что, согласно данным Минобороны Польши, российские войска не приведены в боевую готовность. Несмотря на это, добавил бывший дипломат, они расположены вблизи украинской границы.

Он добавил, что, по мнению польских военных, сил России недостаточно, чтобы занять всю территорию республики, но «достаточно, чтобы откусить ещё один кусок». Сикорский выразил уверенность, что Москва лишь стремится запугать Киев.