https://static.news.ru/photo/23f3bdb0-45a8-11ea-83ca-fa163e074e61_660.jpg Министерство иностранных дел и по делам Содружества Фото: gov.uk

МИД Великобритании поручил своим дипломатам занять независимую позиции от бывших коллег по Евросоюзу.

Согласно инструкции внешнеполитического ведомства, также рекомендуется «садиться отдельно» от европейских дипломатов во время международных встреч.

В документе подчёркивается, что британская сторона не допустит, что ЕС не позволил ей высказываться, передаёт The Sunday Times.

Ранее NEWS.ru писал, что политолог Александр Мухин прокомментировал выход Великобритании из Европейского союза. По его мнению, это событие является трагедией для Соединённого Королевства, так как изначально Brexit «задумывался как шантаж Евросоюза с целью выговаривания более выгодных условий» для страны.