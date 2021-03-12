Британский генерал заявил о превосходстве России в киберпространстве

Глава Стратегического командования ВС Великобритании генерал Патрик Сандерс заявил, что Москва и Пекин превзошли своих конкурентов «в битве за киберпространство».
В материале для газеты Times военный
Китай осуществлял стратегию победы без борьбы, меняя положения мирового порядка; Россия комбинировала военные и невоенные средства, чтобы изменить карту, пытаясь поменять баланс сил и подрывая единство обществ путем распространения дезинформации. Обе страны получают решающее преимущество в военных технологиях информационного века, — подчеркнул генерал.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в последнее время возросло число кибератак на сайт Кремля, передавал NEWS.ru. Представитель администрации главы государства отметил, что организаторы этих атак по всем признакам находятся за рубежом.