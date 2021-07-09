Британский эсминец-провокатор вернулся в Гибралтарский пролив

Эсминец британских ВМС Defender, нарушивший границу России в Чёрном море, вернулся в Гибралтарский пролив. Об этом свидетельствуют данные портала по отслеживанию судов Marine Traffic.

Согласно информации ресурса, корабль зашёл в пролив около шести часов назад. Ранее эсминец находился у берегов Сицилии в Ионическом море.

Эсминец Defender вторгся в территориальные воды России 23 июня у мыса Фиолент в Чёрном море. Российские пограничники были вынуждены открыть предупредительную стрельбу, а самолёт Су-24М произвёл «предупредительное бомбометание». После этого корабль покинул российские территориальные воды.

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее провокацией. По его словам, она была предпринята, чтобы показать неуважение Запада к выбору крымчан о присоединении к России. Глава государства также отметил, что участниками инцидента были не только британцы, но и американцы, чей разведывательный самолёт пытался фиксировать ответные действия российских военных.

Ранее стало известно, что командир эсминца Винсент Оуэн удостоился награды «Защитник Украины».