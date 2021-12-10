Британские вирусологи рассказали об опасностях «омикрона»

Полученные из Южной Африки данные об относительно лёгком течении заболевания коронавирусом из-за «омикрон»-штамма требуют перепроверки. Об этом NEWS.ru рассказали британские вирусологи, комментируя особенности этого варианта инфекции. По их словам, пока что эта форма COVID-19 демонстрирует устойчивость к прививочному иммунитету. Обновление существующих в мире вакцин потребует несколько месяцев, говорят специалисты.

Профессор молекулярной вирусологии Университетского колледжа Лондона Грег Тауэрс заявил NEWS.ru, что одним из элементов борьбы с «омикроном» должны стать жёсткие карантинные меры, чтобы избежать роста госпитализаций среди людей с ослабленным иммунитетом.

«Омикрон» — это новый вариант, обнаруженный в Южной Африке, но, вероятно, не возникший там. Одним из поводов для беспокойства становится то, что он сильнее отличается от уханьского вируса первой волны, чем любой другой вариант, вызывающий опасения. Свежие предварительные данные показывают, что он наименее чувствителен к вакцинам, но всё же сохраняет некоторую форму чувствительности. Однако требуется дополнительная работа, чтобы установить это. Грег Тауэрс профессор молекулярной вирусологии Университетского колледжа Лондона профессор молекулярной вирусологии Университетского колледжа Лондона

Ожидается, что существующие вакцины будут обновлены с учётом «омикрона», говорит эксперт. Это, по его словам, займёт несколько месяцев.

В разговоре с NEWS.ru вирусолог и профессор молекулярной онкологии Уорикского университета Лоуренс Янг , в свою очередь, заметил, что «омикрон» быстро распространяется по миру и в настоящее время находится как минимум в 60 странах. По словам эксперта, этот штамм почти наверняка быстрее передаётся, чем вариант «дельта».

Первоначальные данные демонстрируют, что «омикрон» может заразить ранее вакцинированных или инфицированных людей, однако приводит к более лёгкой форме заболевания. Информация из Южной Африки показывает увеличение случаев госпитализации в результате инфицирования «омикроном», но уменьшение числа пациентов, нуждающихся в интенсивной терапии, если сравнивать с уровнем, который наблюдался во время «дельта»-волны в этом регионе. Лоуренс Янг профессор молекулярной онкологии Уорикского университета профессор молекулярной онкологии Уорикского университета

Янг считает, что такие показатели могут быть связаны с заражением молодёжи, поэтому нужно дождаться дополнительных данных. По его словам, из-за временного промежутка между инфицированием, развитием серьёзного заболевания и выздоровлением или смертью может случиться так, что потребуется несколько недель, чтобы понять, насколько хорошую защиту дают вакцинация или иммунитет от уже перенесённого заболевания.

Между тем предварительные лабораторные исследования подтверждают, что вариант «омикрон» значительно, но не полностью устойчив к иммунитету от вакцинации, — обратил внимание собеседник NEWS.ru.

В связи с этим от тяжёлой формы может защитить тройная вакцинация, подытожил Янг.