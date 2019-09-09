Палата общин обязала британское правительство обнародовать кризисный план на случай негативных последствий Brexit. Это будет сделано 11 сентября.
Также будет обнародована переписка, посвящённая работе кабмина к прекращению работы парламента. Этого потребовал покинувший Консервативную партию депутат Доминик Грив, его поддержали 311 коллег, против проголосовали 302 парламентария, сообщает
Депутаты подозревают, что правительство утаивает от них важную часть информации, которая касается возможных негативных последствий Brexit без сделки с ЕС. В прямом обмане пытаются уличить премьер-министра страны Бориса Джонсона.
Джонсон говорил, что его намерение остановить работу парламента на пять недель с 9 сентября не является попыткой помешать депутатам заблокировать возможный «жёсткий» Brexit. Чтобы уличить премьера во лжи, парламент требует обнародовать переписку его пресс-службы, советников правительства и парламентских чиновников.
Ранее News.ru сообщал, что королева Великобритании Елизавета II утвердила законопроект, обязывающий премьер-министра страны Бориса Джонсона обратиться к Европейскому союзу с просьбой о переносе даты выхода государства из ЕС, если к 19 октября не будет готово новое соглашение.