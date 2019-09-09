https://static.news.ru/photo/ea170c1c-d33f-11e9-ba1b-fa163e074e61_660.jpg Фото: David Cliff/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Палата общин обязала британское правительство обнародовать кризисный план на случай негативных последствий Brexit. Это будет сделано 11 сентября.

Также будет обнародована переписка, посвящённая работе кабмина к прекращению работы парламента. Этого потребовал покинувший Консервативную партию депутат Доминик Грив, его поддержали 311 коллег, против проголосовали 302 парламентария, сообщает Guardian .

Депутаты подозревают, что правительство утаивает от них важную часть информации, которая касается возможных негативных последствий Brexit без сделки с ЕС. В прямом обмане пытаются уличить премьер-министра страны Бориса Джонсона.

Джонсон говорил, что его намерение остановить работу парламента на пять недель с 9 сентября не является попыткой помешать депутатам заблокировать возможный «жёсткий» Brexit. Чтобы уличить премьера во лжи, парламент требует обнародовать переписку его пресс-службы, советников правительства и парламентских чиновников.

Ранее News.ru сообщал, что королева Великобритании Елизавета II утвердила законопроект, обязывающий премьер-министра страны Бориса Джонсона обратиться к Европейскому союзу с просьбой о переносе даты выхода государства из ЕС, если к 19 октября не будет готово новое соглашение.